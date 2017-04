Søker fylket om refusjon for gratis halleie

Sør-Trøndelag fylkeskommune har satt av en pott på 900.000 kroner for å tilrettelegge for gratis hall- og baneleie for barne- og ungdomsidretten i fylket. Midlene skal gå til frikjøp av haller og baner til barn og unge opp til 19 år. Midlene fordeles basert på folketall.

Skaun kommune har nå søkt om refusjon fra denne potten, og viser til at kommunestyret i 2015 gjorde vedtak om fri hall- og baneleie for barn og unge opp til 19 år, fra og med 1. januar 2016. I tillegg disponerer idretten fritt gymsalene ved fire skoler. Kommunen oppgir også at de betaler 400.000 kroner i leie for Moan idrettspark og Buvik stadion for skolens bruk av anleggene, og at det i leieavtalen er presisert at allmennheten skal ha fri tilgang til anleggene.