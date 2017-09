Noen som kan hjelpe med opplysninger?

Amtsskolen i Børsa 1894/95

Bestefar min, John Johansen Ofstad, var født i 1877 på Geitastrand og bodde på skaset i Skaun. Han gikk amtsskolen i Børsa skoleåret 1894/95 og gikk ut av underoffiserskolen i Trondheim i 1899.

Jeg ønsker å vite mer om disse to utdanningsinstitusjonene. Her er to bilder, det ene viser trolig elevene ved amtsskolen i Børsa 1894/95, og det andre viser underoffiserene fra 1899.

Bildet av amtsskolen er ikke altfor klart. Jeg skulle gjerne fått kopi av originalen av bildet.

Bestefar hadde ei minnebok der medelever fra skolene skrev hilsener til bestefar.

Amtsskolen:

47 elever fra amtsskolen har skrevet minneord, blant andre gjorde disse fra vårt nærdsitrikt det:

Fra Melhus: Even J. Borten, Thor Sagberg, Nils H. Woldhagen.

Fra Børsa: Johan Eggen, Anton Hammer, Bernt J. Hammer, Lars Hammer, Johan Herstad, Anders Myrind.

Fra Skaun: Ivar Husby, Ole H. Solstad, Arnt By.

Fra Buvik: E.H. Engen.

Bror til bestefar, den kjente indiamisjonæren Johan J. Ofstad, gikk amtsskolen året etterpå, 1895/96. Her finnes bilde med navn på elevene, blant annet Martin Tramæl.

Underoffiserskolen:

Her finnes navneliste over elevene, men den gir ikke opplysninger om hvor de kom fra. Jeg skulle gjerne fått identifisert elevene på bildet.

Kan noen hjelpe meg?

Er det noen som har opplysninger om amtsskolekullene 1894/95 og 1895/96, og underoffiserskullet av 1899? Alt er av interesse, identifikasjon av personer på bildene, original av amtsskolebildene, og ellers alt av informasjon om kullene.

Oddbjørn Snøfugl