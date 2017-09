Skotthyllklubben starter opp igjen

Skaun kommune har bevilget 8000 kroner i støtte til restart av Ilkast – skotthyllklubben på Ilhaugen.

«Skaun kommune – Kultur, fritid og frivillighet berømmer initiativet som er tatt for revitalisering av skotthyllmiljøet på Ilhaugen. Skotthyll – denne trønderske nasjonalsporten vil kunne være et godt miljø- og folkehelsetiltak på Ilhaugen og vi innvilger deres søknad med kr 8 000,-.», skriver enhetsleder Edvin Langmo og fagleder Steinar Haugen.

De håper samtidig at skogryddingen utført av Hogst AS har medført at skotthyllklubben nå får bedre forhold og mindre skog ved parkering og baner.