Klar for Brighton

Sent tirsdag kveld ble det klart at Vegard Forren skal spille for den engelske championsshipklubben Brighton. Landslagsstopperen kommer gratis, etter at kontrakten med Molde gikk ut forrige sesong. Han har signert en kontrakt som varer ut sesongen med Championship-laget.

Forren skulle i utgangspunktet være med Rosenborg på treningsleir, men hadde allerede forlatt hotellet da resten av Rosenborg-laget ankom Marbella. Etter det har det gått slag i slag med kontraktsforhandlinger og medisinsk test før klubben tirsdag kveld viste frem sin nye signering.

- Jeg har ventet på denne muligheten lenge nå, fordi det ikke gikk så bra sist gang jeg var i England. Jeg kommer til å kjempe for at laget tar seg til Premier League neste sesong. Forhåpentligvis klarer jeg å bevise at jeg er en god spiller som kan hjelpe dette laget, sier Forren til klubbens hjemmeside.

Forren er hentet inn som nødløsning ettersom to av klubbens faste midtstoppere er ute med skader.

– Vegard er en spiller som klubben har vært klar over en stund, og i fraværet av Shane Duffy og Connor Goldson følte vi det var nødvendig å ta denne muligheten til å øke antallet defensive alternativer, sier manager Chris Hughton.

Etter seieren mot Rotherham er Brighton tre poeng bak tabelleder Newcastle, og seks poeng foran Huddersfield på tredjeplass. De ligger med andre ord godt an til å rykke opp.

Den 29 år gamle hemnværingen hevder han er klar for kamp til tross for at han har vært uten klubb i noen måneder nå.

- Jeg er i god form og er klar for å gjøre en jobb. En kamp på fredag ville være helt perfekt for meg. Jeg gleder meg til å få trent med laget og forhåpentligvis blir jeg en del av troppen til fredag, sier Forren.