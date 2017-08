Slik skal du finne den billigste handlekurven

Onsdag 16. august lanserer Forbrukerrådet sin tjeneste for prissammenligning av dagligvarer. Tjenesten gjør det mulig å se pris for en ferdig sammensatt handlekurv i alle norske dagligvarebutikker.

Målet med tjenesten er at forbrukeren skal få tilstrekkelig med informasjon til å kunne ta bevisste valg når de handler dagligvarer.

- Dagligvaremarkedet er et av få markeder hvor forbrukeren ikke har informasjon om prisene før de faktisk står ved hyllekanten. Vi ønsker at portalen skal gjøre forbrukerne mer prisbevisste, og sikre at de som ønsker å spare penger på dagligvarehandelen får mulighet til det, skriver Forbrukerrådet i ei pressemelding.

Med appen Peiling og daglivareportalen skal de gjøre det enklere for forbrukere å planlegge innkjøp, sammenligne kvalitet og innhold i varene, og få oversikt over merkeordninger for alt fra økologi til miljø. Ved å gi forbrukeren mer kunnskap, ønsker Forbrukerrådet å øke både forbrukermakten og konkurransen.