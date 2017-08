Nødetatene rykket sent søndag kveld ut til melding om brann i campingvogn på en campingplass på Geitastranda i Orkdal kommune.

Alle skal ifølge politiet ha kommet seg ut. Det er ikke meldt om personskader.

Brannvesenet fikk relativt raskt kontroll på brannen, og det var ingen fare for at brannen skulle spre seg, opplyser politiet like før klokka 23.