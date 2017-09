Ble ikke slått ned, men alvorlig likevel

Mandag ettermiddag utøvde en 17-åring vold mot en 10-åring på sykkel på Nerøra på Orkanger. Umiddelbart etter hendelsen ble det lagt ut bilder av gutten på Facebook. Her lå han på fortauet ved siden av sykkelen, tilsynelatende besvimt. En tilhørende tekst sa at gutten var slått ned.

Dette skapte rabalder i lokalmiljøet. Kommentarene haglet inn. Samme kveld ble imidlertid bildene fjernet fra den private Facebook-sida.

Både 10-åringen og hans foreldre, og guttens jevnaldrende kamerat og hans foreldre, har vært inne hos politiet til samtaler. I tillegg er mistenkte avhørt, sammen med én av de andre to som satt i bilen som kom forbi. Og et uavhengig vitne til hendelsen er også avhørt. Politiet uttaler at det er sprikende forklaringer.

- Det er et stort spenn i forklaringene, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor og legger til:

- Men det er langt fra så alvorlig som det ble fremstilt på Facebook. Men hvor alvorlig, gjenstår å se.

- Vil det si at dere ikke tar saken så alvorlig?

- Å, jo. Vi tar det i høyeste grad på alvor. Det har vært en prioritert sak for oss hele uka. Når en 10-åring opplever noe truende og skremmende, kan det fremkalle alvorlig frykt, sier han.

Johansen forklarer at det er ulike former for krenkelse. Blir noen slått og får skader, er det en kroppsskade. Blir du for eksempel klapset til uten at du blir fysisk skadet, er det en kropsskrenkelse. 10-åringen ble ikke fysisk skadet i hendelsen.

- I dette tilfellet er det nok snakk om en kroppskrenkelse, sier etterforskningslederen.

Dette stemmer godt overens med det øyenvitner har observert: 17-åringen har gått ut av bilen og klapset til 10-åringen på begge sider av ansiktet. Capsen på hodet hans falt da av. Da bilen med de tre ungdommene hadde kjørt, la gutten seg ned på fortauet.

Hva som er årsaken til at bilen med de tre ungdommene stoppet og "tok for seg" 10-åringen, er foreløpig ukjent.

10-åringene som ble forulempet, og hans kamerat, skal over helga inn i et tilrettelagt avhør. Her håper man å få vite mer over hva som eksakt har skjedd. 17-åringen er anmeldt.

Samme ettermiddag skjedde en ny voldshendelse på Orkanger, denne gangen utenfor Kiwi-butikken på Bårdshaug. Her barket en 17-åring sammen med en 16-åring.

Bakgrunnen her skal være at 16-åringen tidligere har kommet med rasistiske uttalelser på Facebook til 17-åringen. Sistnevnte krevde en unnskyldning for dette, og det endte i slåsskamp som førte til at 16-åringen fikk et kutt i øret og måtte på legevakta og sy. Politiet har opprettet en anmeldelse mot 17-åringen.

- Fornærmede er avhørt, men det er ikke mistenkte så langt.

- Når vil det skje?

- Når vi får tid, sier Johansen.