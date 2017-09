«Pistol-ungdommene» forteller hva som skjedde

Politiet fikk klokka 00.50 natt til lørdag melding om at en person hadde vist fram et skytevåpen i sentrum av Orkanger. Ingen skal ha blitt truet, men politiet rykket likevel ut for å sjekke meldinga.

Ved Statens hus, like ved Kiwi-butikken på Bårdshaug, påtraff de tre ungdommer på 16 og 17 år, som løp da de så patruljen komme. Samtidig ble det observert at den ene kastet fra seg noe. Ungdommene ble etter hvert tatt hånd om. Og gjenstanden som var kastet, viste seg å være en slags pistol.

Ifølge politiet fant man både patroner til pistolen, samt to gasspistoler. Det siste stemmer imidlertid ikke, forteller én av ungdommene til ST.

- Vi hadde kun én pistol. Pistolen vi hadde med var en softgun, som ser ut som en revolver, forteller han.

Til opplysning: En softgun (ofte kalt airsoft) er et skytevåpen som skyter små runde plastkuler, og kulene er gjerne drevet av gass. I Norge kan hvem som helst over 18 år kjøpe, eie og bruke en softgun.

En softgun som bæres i det offentlige rom kan representere et problem siden det ofte er en tro kopi av skarpe skytevåpen. Det kan være et dilemma for politiet når en person med softgun skal pågripes. Politiet har ingen mulighet til å se om personen bærer et ekte våpen eller en kopi.

- Pistolen var ikke fungerende i det hele tatt, forteller 17-åringen angrende.

- Hva skulle dere med våpenet?

- Vi var på vei til en fest på Fannrem, hos kompiser som også har slike våpen. Vi skulle bare vise fram pistolen der. Det var ingen trusler eller noe sånt. Det var en uskyldig ungdomskødd, sier han og forteller at de aldri kom seg dit.

- Men forstår du at når noen ser et våpen på fortauet i Orkanger sentrum, så kan det skape frykt?

- Ja, sånn i ettertid gjør vi det. Det var en dum spøk, innrømmer gutten.

Han vil også fortelle hvorfor de løp da politibilen kom mot dem.

- Vi løp ikke i ulike retninger, slik det kom fram i avisa i går. Det kom en mørk BMW mot oss. Akkurat da skjønte vi ikke at det var en sivil politibil. Vi ble redde, løp og kastet fra oss våpenet, forklarer han.

17-åringen gjentar at våpenet var ubrukelig. Han vil også påpeke at dette ikke er «vanlig rutine» i helgene. Med andre ord: Det er ingen grunn til å frykte at det stadig går rundt ungdommer med våpen på Orkanger i helgene.

To av ungdommene er lokale, mens den siste er utenbygds. Ifølge 17-åringen er det sistnevnte som eier softgun-pistolen.

Alle tre blir anmeldt for forholdet, opplyste politiet mandag formiddag. Foreldrene er rutinemessig varslet om hendelsen, som ifølge politiet, sett i ettertid, framsto som udramatisk.

- Det var ingen truende situasjon. Det var nok noen som ikke hadde tenkt seg om, slik vi oppfatter det, sa operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til ST i helga.