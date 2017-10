New Articles

ST kom tirsdag i skade for å skrive at KIL/Hemne avslutter sesongen på hjemmebane mot Fart 29. oktober. Det riktige skal være at sesongen avsluttes borte mot Kongsvinger 4. november.

Det betyr også at det er seks lag som teoretisk kan rykke ned, ikke fem lag som nevnt i artikkelen.