Nominert til Spellemannspris

Astrid S fra Rennebu er nominert i to kategorier i Spellemannsprisen for 2016. Det ble gjort kjent under en pressekonferanse torsdag ettermiddag. Astrid S er nominert i kategorien Årets låt og Årets Nykommer & Gramostipend.

Også i fjor ble Astrid S nominert i kategorien Årets låt med «2AM» i Spellemannsprisen. I år er derimot sjansen for å vinne doblet.

Astrid S ble kjent for det norske publikum da hun deltok i Idol vinteren 2013. Selv om hun ble stemt ut og aldri nådde til topps, var hun dommernes yndling og hele Norges favoritt.

Høsten 2014 tok hun en pause fra videregående skole for å gå hundre prosent inn for musikken. Siden den gang har hun gjort stor suksess også internasjonalt, og opplever i en alder av kun 20 år å være nominert til Spellemannsprisen for andre år på rad; og altså ikke bare én pris, men to priser.

Les intervjuet med Astrid S i STs papirutgave fredag 6. januar.