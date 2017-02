«Og det var forfattaren sjølv som las …»

Rikard er selv fra Agdenes, nærmere bestemt fra Ingdalen. Han gikk ut fra 10. klasse ved Lensvik skole i 2006. Det var artig å kunne invitere han tilbake nå, 11 år seinere. Vi hadde invitert han til å snakke om skriveprosessen, om inspirasjon til skriving og om det å være forfatter, og elevene fra 7.–10. trinn var målgruppa.

Han har vært rundt på bokbad og intervju i forbindelse med lanseringa av boka, men han hadde aldri snakka for skoleelever før. Dette var nytt og spennende for han. Ingdal starta med å lese fra starten av boka, der vi blir kjent med hovedpersonen, Gorm. Det er også der handlinga settes i gang. Han leste òg et utdrag som handler om en skikkelse de fleste her i kommunen har hørt om før, nemlig Kattugla. Sagnet om Kattugla har blitt fortalt i flere generasjoner. Det vistes tydelig at flere av elevene kjente igjen mye av det de hørte, for mange nikket gjenkjennende og sendte blikk til hverandre som sa at dette hadde de vært borti.

Det å skrive en roman er et tidkrevende arbeid. Rikard fortalte at han hadde brukt tre år på boka. Elevene måpte. I tillegg fortalte han om hvordan han jobber med å finpusse hvert avsnitt, hver setning, ja, nesten hvert ord. Noen dager får du gjort mye. Kanskje får du til ei knallsetning som du blir vanvittig stolt over. Andre dager går det trått.

Ideer og inspirasjon har han henta fra miljøet han vokste opp i og fra skogen. «Handlinga er ikke lagt til Ingdalen, men jeg bruker jo miljø jeg kjenner når jeg skriver. Det er jo det enkleste,» sier han.

Skoleelevene fikk stille spørsmål, og det var mange som hadde noe på hjertet. Flere lurte på hvorfor i all verden han valgte å skrive på nynorsk. Her var han klar på at det egentlig ikke var noe alternativ. «Jeg oppdaga fort at det var en del uttrykk jeg liker godt i dialekten som var vanskelige å oversette til bokmål. For eksempel «Itj å færra nålles!» Hvordan i all verden sier en det på bokmål? Men på nynorsk går det fint: «Ikkje far nokoleis».»

Åse Th. Fosstvedt