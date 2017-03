Allsang i Børsa

Hjemmetjenesten i Skaun kommune ved Aktive eldre, blir ledet av Turid Hammer og Guri Berg Rørvik. Etter et besøk på Rockheim med seniorer fra Skaun kommune og deres arrangement, ble de inspirert til å prøve det samme konseptet i egen kommune.

De fikk til et samarbeid med musiker Stein Nilsen, og fant frem til kjente og kjære melodier som vakte gode minner fra seniorenes ungdomsår til live. Stein Nilsen spilte keyboard og sang, og hadde fått med seg Per Olav Øiaas (Piop) på gitar og sang, Knut Leraand på bass, og Kjell Eggen på trekkspill. Denne kvartetten har tidligere spilt sammen, og kjenner hverandre godt. Til forsanger hadde de med seg Hilde Kristin Viggen Rønneberg.

I stedet for at deltagerne på allsangkvelden skulle følge med i sangbøker, ble teksten vist på et stort lerret. Dette hadde blant annet den effekten at alle løftet blikket og sang ut.

Skaun seniordansering hadde kledd seg i sine friske t-skjorter og underholdt med flott dans til den fengende musikken.

Skaun frivilligsentral var til stede, representert ved Marit og Jan Leinum, samt fem trivelige ungdommer fra Voksenopplæringa, og sammen bidro de til at denne kvelden ble en suksess.

Etter de gode tilbakemeldingene arrangørene fikk, kan man si at arrangementet var «liv laga», og de ønsker å takke alle sine samarbeidspartnere for hjelpen, og ser frem til en ny allsangkveld til høsten.