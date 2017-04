De beste kommer

Avisa Sør-Trøndelag har i mange år arrangert minnerike konserter i forbindelse med utdelingen av talentstipend, frivillighetspris og ikke minst ST-prisen.

Også i år slår avisa på stortromma og inviterer publikum til å være med og hedre prisvinnerne.

Disse hedres

Årets arrangement skiller seg noe ut med at samtlige prisvinnere kommer fra Orkdal. Den unge, talentfulle musikeren Kristian Raanes får talentstipendet for 2016. Frivillighetsprisen går til Orkanger Diamonds, fotballaget som består av spillere med spesielle behov, og ST-prisen går til tradisjonsbedriften Orkel som er en bastion i det lokale næringslivet, og som også nyter stor respekt nasjonalt og internasjonalt.

De beste

Onsdag 26. april skal prisvinnerne hedres på ST-konserten i Orkdal kulturhus, og lokalavisa håper at folk kommer for både å delta på hederen og for personlig påfyll. For her blir det musikk av ypperste slag, framført av lokale artister; noen av landets beste i sitt slag.

Det gjelder Sturla Eide som er i flere tiår har gjort seg bemerket som en stor musiker innen folkemusikk. Han spiller gjerne sammen med andre, og er ofte prikken over i-en i ulike sammenhenger; blant annet på Eggkleiva mannskor sitt juleshow. Onsdag får vi oppleve ham solo, men også i samspill med husorkesteret under ledelse av Gunnar Andreas Berg som også er blant landets beste gitarister. For anledningen har han samlet et orkester bestående av dyktige, profesjonelle musikere som alene er verdt konsertbilletten.

Livlig og fjellstø

Når vi skulle ha et kor, var det ikke vanskelig å velge det smektende og livlige damekoret Queen Beezz med sine mange dyktige og ikke minst gledesmittende sangere. For dem som ennå ikke har hørt denne ferskingen av et kor, er anledningen absolutt på onsdag.

Nykommer er derimot ikke Tore André Helgemo. Han har sunget siden guttedagene, og har alltid hatt en drøm om å gjøre musikk på heltid. Og det skorter ikke på stemmen. Helgemo har en sterk og fjellstø stemme som bærer overalt. Som artist gir han alt og står aldeles ikke tilbake for mer profesjonelle artister.

Hjerte og lidenskap

For skikkelig å hedre ST-prisvinneren Orkel som i stor grad står for nyvinninger innenfor landbruksutstyr, var det naturlig å tenke countrymusikk. Selv om også årets talentprisvinner Kristian Raanes spiller innen countrysjangeren, ble vi fristet til å hente inn distriktets countrystjerne, Ann Kristin Dørdal, som har sunget country hele sitt liv og av hele sitt hjerte. Hun synger country slik den skal synges. Country er nemlig ikke bare noe du synger med stemmen; den synges med hjerte og med lidenskap.

- Sammen er vi gode

- ST-konserten og avisas hederspriser er vår måte å hedre lokalt initiativ, lokalt gründerskap og kompetanse på. Vi synes det er ekstra stas å benytte de beste av våre lokale musikere som ikke står tilbake fra langt mer profesjonelle artister, sier redaktør Anders Aa. Morken som håper at publikum benytter denne siste onsdagen i april for et musikalsk påfyll og samtidig være med på å hedre verdige prisvinnere.

- En av styrkene i et lokalsamfunn, er at sammen er vi gode, understreker redaktør Morken.

