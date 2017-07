«Turtles Forever» er en amerikansk TV-film fra 2009, og er en såkalt crossover film med tre forskjellige inkarnasjoner av de kjente ninjaheltene; Teenage Mutant Ninja Turtles.

Først møter vi den nye generasjonen fra 2003. De tror de har blitt filmet på TV, men det viser seg å være forrige generasjons helter, fra 1987. De nye skilpaddene kommer seg inn i hovedkvarteret til fiendene sine, hvor de gamle er fanget, og etter litt om og men, kommer de seg ut og prøver å få en klarhet i hvorfor de plutselig befinner seg i deres tid.

De gamle forklarer at de slåss mot Shredder over mutagen i Teknodromen, men at noe gikk galt og at de plutselig var i 2003. Mens dette foregår, finner Shredder fra 1987 sin dobbeltgjenger i 2003, Ch'rell, som planlegger å reise til hoveduniverset hvor alle Turtles-ene har kommet fra … den første tegneserien fra 1984. Når han er der, vil han ta knekken på de første skilpaddene, og kvitte seg med alle sammen én gang for alle.

Og mens universene smelter sammen, møter alle generasjoner skilpadder venner og fiender fra opp gjennom årene. Splinter, Casey Jones, April O'Neill, Krang, Hun, fotsoldatene, The Purple Dragon, Bebop, og Rocksteady …