« Monty Python's The Meaning of Life » er en britisk spillefilm fra 1983 av og med Monty Python. Filmen består av en rekke løselig tilknyttede sketsjer om forskjellige faser av livet, et format ikke ulikt de originale TV-episodene. Filmen regnes som den mørkeste og «ekleste» av filmene deres.

Filmen består av ti deler, hvor vi lærer om blant annet fødelsmirakelet, oppvekst og læring, organtransplantasjon, og døden. Mange av sketsjene står seg godt alene, og har blitt smålegendariske i seg selv.

Av disse kan nevnes sketsjen om gourmanden fra del 6: Livets høst. Her sitter Mr. Creosote (Terry Jones) og spiser, spyr over alt for å få plass til mer mat, og fortsetter å spise – helt til han sprekker.

Skjønt, hele filmen starter med en enkeltstående kortfilm signert Terry Gilliam. «The Crimson Permanent Assurance». Det er en satire der eldre kontoransatte gjør mytteri mot sine kalde, effektive sjefer i firmaet «The Permanent Assurance Company», og gjør om kontorbygget til et piratskip. Det seiler av sted for å røve flere byer, før de seiler utenfor «verdens ende».