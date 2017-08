Rap-fenomen klar for UKA

«Straight outta Sognefjorden kommer den unge og fremadstormende rapperen Kjartan Lauritzen», lyder pressemeldingen fra UKA.

Kjartan Lauritzen, eller Per Áki Sigurdsson Kvikne som han egentlig heter, er 21 år og kommer fra Balestrand i Sogn og Fjordane. Karakteren oppsto da Per var liten og på en biltur rundt på Island ville irritere søsknene sine. Han fant noen små solbriller og ble med en gang en irriterende bedreviter fra Sotra.

«Kjartan» tilhører den nye rapbølgen fra Bergen, etter at han flyttet dit i 2013 for å studere musikkproduksjon på Norges kreative høgskole, men han har sagt i et intervju med rubato.no, at han velger Balestrand fremfor Bergen, fordi han liker seg best på bygda.

Men likevel, hadde det ikke vært for Bergen – hvor han blant annet begynte å produsere beats og kom i kontakt med rapgjengen i Hester V75 – hadde han nok ikke vært der hvor han er i dag. Og heller ikke en del av hestenes musikkollektiv, plateselskapet Vibbefanger.

Til tross for at Kjartan Lauritzen er et nytt navn i Musikk-Norge, har han allerede rukket å bygge seg opp en brukbar låtkatalog. I 2015 slapp han EP-ene «Mestertyv» og «Under skyen», og han har kommet med flere singler, hvor vi kan nevne «Havanna», «Fredag» (som morsomt nok havner om Island og den finansielle krisen), og «Fenomenet».

Både «Havanna» og «Fredag» har blitt ekstra kjent gjennom serien «SKAM», og har nok hjulpet til å gi låtene over 2 millioner streams på Spotify. Han er også populær på listene hos P3.

Kjartan Lauritzen har – til tross for sin unge alder – allerede rukket å spille på noen av de største scenene i Norge. Han har opptrådt på Slottsfjell og Malakoff, samt spilt på både Rockefeller og by:Larm. Han har også spilt på Knaus, den minste scenen på Samfundet i Trondhjem. Den gang var interessen så stor at folk sto i kø i trappegangene for å få den med seg.

– I fjor booket vi Kjartan til vår minste scene, Knaus, og vi fikk virkelig se hvor populær han var den gang. Siden da har det bare gått én vei, og vi gleder oss utrolig til å se ham fylle Storsalen i oktober, forteller Eirik Angård, som er booker for UKA 17.

For ja, den ellevte oktober skal, ifølge pressemeldingen, rap-fenomenet Kjartan Lauritzen (hans fulle tittel, etter at Sogn-Avis døpte ham det) atter innta Samfundet, men denne gangen på husets største scene, nemlig Storsalen, i forbindelse med UKA. Med seg på laget har han storebroren sin, DJ Teddy (Theodor Sigurdsson Kvikne), bak spakene, og sin faste makker, Adeo 546 (Daniel Lisæth), som hypeman. Sammen er trioen kjent for sine hypre og ville show, og UKA lover stor mulighet for både crowdsurfing og bar overkropp.

Videre sier pressemeldingen at UKA er mer enn klar for å ta del i kjartanismen, og håper at hele Trondhjem også er det.