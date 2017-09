Lanserer bok om UKA

I en pressemelding fra UKA, skriver de at forfatter Torgeir Bryge Ødegården har skrevet bok om UKAs unike historie, kalt «UKA i Trondheim 1917-2017». Det er i forbindelse med at UKA feirer hundre år at den tidligere UKEsjefen har skrevet boken.

UKA begynte som en revy i 1917, som et resultat av pengemangel og gjøglerglede på Studentersamfundet. Nå er det blitt Norges største kulturfestival, med et rikt kulturprogram som strekker seg over flere uker. Forfatteren sier han selv har deltatt på flere UKEr, i forskjellige roller.

– Jeg valgte å ta på meg dette prosjektet fordi jeg tror at gjennom å kjenne sin egen historie, vil også fremtidens studenter gjøre Trondheim til Norges beste studentby. Ofte har jeg blitt overrasket over hvor unge enkelte tradisjoner er, siden studentmiljøets hukommelse kan være kort. For eksempel skal vi ikke lenger tilbake enn 2001 før UKA begynte å kalle seg festival, sier forfatteren.

Boka skal gi både nye og gamle studenter et innblikk i den rike historien til festivalen, gjennom illustrasjoner, bilder, og tekst. Det er Museumsforlaget som gir ut boka, og den er tilgjengelig i bokhandelen, samt Samfundets egen nettbutikk. I nettbutikken kan man bestille boken hjem i posten. Offisiell lansering finner sted på Samfundets festmøte om UKA lørdag 16. september.

Årets UKEsjef, Martin Næss, er svært glad for å kunne tilby boken på Samfundet.

– Vi er også heldige som får gi ut jubileumsboken om UKA. Enten du har vært UKEfunk, publikummer eller student i Trondheim, håper jeg du finner boken underholdende. Torgeir har gjort en utrolig god jobb med å sette sammen denne perlen av en bok – «UKA i Trondheim 1917-2017», uttaler UKEsjefen.