The Voice-Løseth skal ut i sangduell neste fredag

Thomas Løseth fra Orkdal kom seg videre fra første runde i TV2-programmet The Voice. Han framførte sangen "The Boys Of Summer", og Lene Marlin snudde seg allerede etter 40 sekunder.

- Jeg kjente det så innerst i hjerterota. Du var vanvittig god, sa hun og ba publikum om en ekstra applaus.

Yosef trykket også på knappen, etter ett minutt og ti sekunder ut i sangen.

- Du har en utrolig bra timing og diksjon, sa han begeistret.

Løseth valgte Lene Marlin som mentor. Han skal nå ut i duell mot Marion Sofia Dyrvik. Her synger de samme sang sammen. Dette vises i opptak på tv neste fredag, 22. september.

Dersom orkdalingen går videre her, er det klart for en knockout-duell, der duellantene synger hver sin sang. Dette vises også i opptak i månedsskiftet september-oktober.

Taperen av duellene kan stjeles av andre mentorer i både duetten og knockout-duellen.

Først fredag 13. oktober starter programmets live-sendinger, opplyser TV2.