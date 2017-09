«Batman» er en amerikansk superheltfilm fra 1989, regissert av Tim Burton, basert på karakteren med samme navn fra DC Comics.

Filmen er full av kjente skuespillere, som Michael Keaton, Jack Nicholson (den beste Jokeren gjennom tidende, sorry Heath Ledger, jeg likte deg som skuespiller, men ikke som Joker), Kim Basinger med flere. Den har også et soundtrack signert Prince!

Den starter med at vi møter niåringen Bruce Wayne, som blir vitne til det brutale drapet på sine foreldre. Fra da av bestemmer han seg for å vie livet sitt til å bekjempe ondskapen. Takket være pengene han har arvet, har han sterk nok økonomi til å kunne bekjempe kriminalitet på de mest dramatiske og oppfinnsomme måter.

Byen han lever i, Gotham City, har utviklet seg til å bli et mørkt, uhyggelig tilfluktssted for kriminelle, styrt av den korrupte sjefen Carl Grissom, og terrorisert av mystisk og sprute gal morder kjent som The Joker (Nicholson).

Den mystiske, maskerte helten Batman (Keaton) gjør sitt inntog i Gotham og gjør livet mer surt for de kriminelle, mens journalisten Vicki Vale (Basinger) forsøker å finne ut sannheten bak den nye maskerte helten, uten at hun egentlig gjør så mye ut av seg.

Filmen har fått mye ufortjent tyn opp gjennom årene, noe som for meg er totalt uforståelig, men smaken er som baken – delt.