Kultur

«Guardians of the Galaxy vol. 2» er (logisk nok) oppfølgeren til «Guardians of the Galaxy» fra 2014. Det er en amerikansk science fiction-superhelt-film fra 2017 basert på tegneserier fra Marvel Comics. Den har et fantastisk soundtrack, hvor alle sangene virkelig passer inn.

Filmen fortsetter noen måneder etter der den første sluttet. Galaksens voktere beskytter noen viktige batterier for en avansert rase i bytte mot Gamoras søster, Nebula, men det tar ikke lang tid før Rocket, både har fornærmet dem og stjålet noen av batteriene, og de forfølges av droner. Når alt ser ut til å være tapt, blir dronene utradert av en mystisk, mektig person.

Denne personen, viser seg å være Ego the Living Planet, også kjent som Star-Lord / Peter Quills far, som lenge har søkt etter sin bortkomne sønn, etter at han ble kidnappet av den blå rompiraten Yondu Undata. Ego tar med seg Star-Lord, Drax, og Gamora til planeten sin, mens Rocket, Groot, og Nebula blir igjen ved skipet og venter på at de andre skal komme tilbake.

Mens Star-Lord lærer faren sin å kjenne, blir Rocket og de andre angrepet av Yondu og teamet hans. Men Yondu blir raskt utsatt for mytteri, og havner i fengsel med de andre fangene sine. Takket være Groot og den eneste av Yondus gamle team som overlevde mytteriet, kommer de seg fri, dreper de andre, og drar for å redde Star-Lord og kompani fra Ego.

For Ego er ikke bare en snill far, han har mørke hensikter, både for Quill, og resten av universet …