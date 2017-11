Madcon til Parkliv

Kultur

Siste helga i juli kommer Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam, bedre kjent som duoen Madcon, til Orkanger for å opptre under festivalen Parkliv.

Duoen er blant veteranene i norsk hiphop, og har vunnet Spellemannprisen hele seks ganger.

Den høst har Yosef vært en av mentorene i The Voice på TV2, der Thomas Løseth har imponert hele Norge med sin følsomme og sterke stemme. Løseth er sammen med Daniel Mandal gründer av Parkliv, som de foregående årene har gått under navnet Strandafestivalen.

Tre store

Madcon er det tredje store bandet som slippes til 2018-festivalen. Fra før er det kjent at Dumdum Boys og Tre små kinesere kommer til Idrettsparken, der festivalen finner sted.

Madcon blir headlinere fredag, mens Dumdum Boys topper plakaten lørdag.

- Det er med stolthet at vi kan presentere verdensfenomenet Madcon. Duoen har de siste årene hatt flere internasjonale hitter og turnert over hele kloden med stor suksess. Madcon stiller med fullt band og en fantastisk sceneproduksjon, og vi ønsker Tshawe og Yosef hjertelig velkommen til Parkliv, skriver festivalen i en pressemelding.

Billettene flyr

Totalt kan det selges 2500 billetter hver dag under festivalen. Daniel Mandal i Parkliv sier til ST at billettsalget nærmer seg 1000 allerede, og han tror de vil selge ut før dørene åpner.

- Vi har allerede nå, i november, solgt mer enn det vi tidligere har gjort ved festivalstart i juli. Vi merker en endring ved at folk kjøper på forhånd. Det er veldig bra for oss, for det gir oss bedre forutsigbarhet. Vi staser høyt nå, og da betyr det mye for oss at folk kjøper i god tid, sier Mandal som anbefaler festivalpass som julegave:

- Dette er den perfekte julegave, og vi har laga gavekort som er trykt på flott papir

Hva med Thomas?

Samtidig fortsetter festivalgründer Løseth å imponere. Fredag kveld sang han fletta av konkurrentene da han framførte Coldplays Fix You.

Mentor Lene Marlin har snart ikke flere superlativer igjen, og nok en gang ble hun satt ut av måten orkdalingen formidler musikk på.

- Kan vi forvente å få se Thomas som soloartist på Parkliv, Mandal?

- Man får vente og se...