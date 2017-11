Ydmyk, rørt og glad

Kultur

Etter å ha fylt Orkdal kirke to ganger på søndag, er det en stolt, glad og ydmyk Linn Silje Hembre som gikk på jobb mandag morgen.

Alle rekorder

Lys imot mørketida har hun kalt konserten som hun og mamma Lise Albrechtsen har arrangert i Meldal kirke og Orkdal kirke fem år på rad. Årets konsert ble den største noensinne. Det måtte to konserter til i Orkdal kirke nå på søndag for å etterkomme spørsmålet etter billetter.

Med liv og sjel

Tre konserter har så langt gitt 180 000 kroner som uavkortet gis til Hverdagshjelpen i regi av Kreftforeninga og Røde Kors sitt arbeid for unge mennesker som sliter psykisk. Da er fortsatt ikke alle billettinntektene tatt med.

- Jeg har ikke ord for hva jeg føler. Jeg er så ubeskrivelig stolt av den gjengen jeg har med meg. Ikke bare de som synger og spiller, men også de som står for vakthold, parkering og brannvakt. Hele søndagen var de kirka. Folk gikk inn for dette med liv og sjel, for at vi skulle få til ekstrakonserten, sier Hembre.

Pause

- Hva nå?

- Nå vet jeg egentlig ikke. Jeg tror det blir en pause neste år da dette er så krevende. Jeg tror det er på tide med en pause og kanskje se om vi kan gjøre ting litt annerledes og fornye oss, sier Linn Silje som ikke bare er rørt og ydmyk, men også utladet etter tre konserter med fulle kirker.