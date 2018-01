Torsdagsfilm

Kultur

«Den 12. mann» er januars seniorkino, og går også i kveld. Filmen handler om Jan Baalsruds flukt fra tyskerne mot svenskegrensa, og Baalsrud spilles av ingen ringere enn Thomas «DJ Goldfinger» alias «Finger'n» Gullestad. Filmen er satt til Troms 1943, hvor tolv sabotører på en fiskeskøyte overraskes av tyske soldater. Elleve mann blir torturert og drept, og bare den tolvte klarer å slippe unna. Skutt i foten, gjennomvåt, og med hundre meters forsprang, flykter Jan Baalsrud ut i den nådeløse, nordnorske vinteren med Gestapo i hælene – helt uvitende om at hans ukuelige vilje til å overleve snart vil gjøre ham til et symbol for den norske motstandsbevegelsen. Et symbol menneskene han møter er villige til å dø for. Baalsruds to måneder lange flukt regnes fortsatt som en av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra andre verdenskrig.

«Paddington 2» er oppfølgeren til filmen fra 2014. I denne filmen har Paddington flyttet inn hos familien Brown i London. Alle elsker den sjarmerende, lille bjørnen, som både sprer glede og marmelade hvor enn han går. Når han leter etter den perfekte presangen til sin tante Lucys hundreårsdag, finner han en bok i herr Grubers butikk. For å få råd til å kjøpe boken, må han begynne å jobbe, men plutselig blir boken stjålet! Da må Paddington og familien Brown avsløre tyven, en skurk som også ser ut til å være en forkledningens mester …