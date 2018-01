Ukens filmer

Kultur

Disse filmene vises først søndag 21. januar, og så igjen torsdag 25. januar.

«Det elleville nøttekuppet 2» er ukens barnefilm, og her møter vi Egon og gjengen i en ellevill oppfølger med søte dyr mot slemme mennesker. Ekornet Egon og hans dyrevenner oppdager at den korrupte borgermesteren, Muldoon, i byen deres planlegger å ødelegge deres elskede park for å bygge en fornøyelsespark. I håp om å redde hjemmet sitt, må Egon, Annie, Kompis, og resten av gjengen, slå seg sammen med herr Feng – en tilsynelatende søt og uskyldig mus, som viser seg å være en helt vill mester av kung fu …

«Pitch Perfect 3» starter med at jentene i a capella-gruppen «Bellas» er spredt for alle vinder etter college, men når sjansen til å opptre sammen igjen melder seg, samles Becca, Fat Amy, og resten av gjengen til et siste show, og nå er det klart for tredje runde med de populære sangfuglene.