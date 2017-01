Dopapir-svindel har kommet til Orkdal

Fredag ettermiddag mottok politiet melding om en husstand som hadde fått dumpet dopapir på trappa, med en tilhørende faktura på 1027 kroner. Problemet var at de som bor der aldri har bestilt denne varen.

- Nå har denne formen for svindel og bedrageri også kommet til Orkdal, sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Fenomenet er den siste tida blitt kjent flere steder i landet: Svindlerne leverer på døra til folk uten at de har bestilt. Deretter krever de penger for det. Prisen svindlerne tar skal være mye høyere enn hva dopapiret normalt ville kostet.

Sammen med fakturaen ligger det ifølge Fagerholt info om at det er mulig å sende inn et angreskjema til en navngitt e-post. Her kan du tilsynelatende be de som leverte dopapiret om å komme og hente det.

- Vårt råd til de som opplever dette er å ikke betale fakturaen. Deretter bør du sende inn e-posten slik at du i hvert fall har det skriftlig at det er gjort, sier Fagerholt.

- Hva med de som ikke håndterer e-post og andre tekniske ting?

- De bør be om bistand fra pårørende eller ta kontakt med politiet, svarer hun.

Ut i fra tidligere tilfeller, er denne typen bedrageri hovedsaklig rettet mot eldre mennesker.

Oslo-politiet uttalte for kort tid siden at mange er redde for hva som skjer hvis de ikke betaler, noe som dessverre fører til at svindlerne ofte lykkes.

- Pengene går trolig rett inn på konto til de som står bak dette, sier Fagerholt.

- Hvem står bak?

- Det er foreløpig ukjent, sier hun.

Etterforskningsleder Kristian Myhra på Grenland politistasjon har imidlertid uttalt til Agderposten at det er et østeuropeisk firma som står bak.

Uansett: Rådet er at du ikke må betale. Men det kan være lurt å sende e-post til den navngitte adressen for at dopapiret skal hentes (noe som sannsynligvis ikke blir gjort), slik at ingen kan "ta" deg etterpå. Og det er lov å kontakte politiet.

Det er foreløpig kun rapportert om ett tilfelle av denne type svindel i vårt distrikt.