16 lokale lag på Dalgårdstafetten

Hele 16 lag fra vårt nedslagsfelt deltok onsdag kveld på Dalgårdstafetten på Byåsen. Denne tradisjonsrike langrennsstafetten for barn fra åtte år og opp til senior, har vært arrangert siden 1978. Arrangør er Byåsen idrettslag.

HER ER RESULTATLISTA

Stafetten gikk i skianlegget som heter Nilsbyen. Det var tre etapper, og alle etappene var i skøyting.

Orkdal IL var best representert i vårt distrikt med sju lag. Kyrksæterøra IL stilte med tre lag, mens Buvik IL og Børsa IL hadde to lag hver. Orkanger IF hadde med ett lag, mens Skaun IL og Buvik IL hadde et mixlag i en jenteklasse.