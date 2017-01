Telte 42 ruker med hundedritt på tursti

En hundeeier som ofte går tur i Gammelosen på Orkanger, er mildt sagt irritert.

- Etter telling på turen på tirsdag denne uka ble det registrert 42 ruker med hundedritt som ligger oppi dagen i Gammelosen. Dette er helt forkastelig, uansvarlig og direkte frekt av hundeeier, sier han.

Vedkommende påpeker at hundeeiere har et flott turområde å lufte hundene på der nede. Og det skal være like naturlig å plukke opp etter hunden som at den gjør i fra seg.

- En skal være sitt ansvar bevisst og rydde etter seg, sånn at også de som ikke har hund kan nyte området til trim og tur. Oppfordringen er: Skjerp dere!