Se 12 år gammel video med Astrid og Celine

Nettstedet 730.com har plukket fram en gammel video fra Youtube. Her synger ni år gamle Astrid Smeplass og ti år gamle Celine Helgemo en sang som heter «ønskedrøm». Målet var å bli tatt ut til å delta i Melodi grand prix junior.

Dessverre kom de ikke med i det populære NRK-programmet i 2005, som Celine to år senere vant med sangen «Bæstevænna». En sang som nettopp handler om forholdet til Astrid.

Videoen viser at de allerede på den tida var svært opptatt av musikk. Danse kunne de også.

Når det gjelder Astrid, ble hun kjent gjennom Idol i 2013. Her havnet hun på en 5.plass. Nå er hun popstjerne, reiser verden rundt, og er attpåtil nominert til to priser under årets Spellemannpris.

På videoen forteller jentene at de kaller seg AC: The blue snoopies.