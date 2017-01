Omsetninga har økt hvert år siden 2009

Det finnes 17 Extra Bygg-butikker i Norge. Orkanger-butikken har vært størst hvert år siden det første hele driftsåret i 2011. Med «størst» menes det her netto omsetning (uten moms).

2016 var et rekordår med 106 millioner kroner i netto omsetning. Til sammenligning var det 36 millioner kroner mer enn nummer to på lista, butikken i Mo i Rana.

- Butikken går bra. Vi har en lojal kundekrets fra et stort område, sier butikksjef Lasse Rindal (47), som sier at «butikken hvert år gir et bra bidrag inn i Coop Orkla Møre sitt regnskap».

I 2017 har butikken budsjettert med en omsetning på 108 millioner kroner.

Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg innenfor farge, varme, jernvare, innredning, interiør, hage, trelast og byggevarer.

Omsetningsutvikling:

2016: 106 mill.

2015: 102 mill.

2014: 95 mill.

2013: 92 mill.

2012: 86 mill.

2011: 79 mill.

2010: 62 mill.

2009: 57 mill.

PS! I 2009 het butikken Byggmix og holdt til rett overfor Nardo Bil Orkanger. Extra Bygg Orkanger åpnet 16. september 2010 der butikken er i dag. Første hele driftsår var i 2011.