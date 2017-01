Stjålet mobil fra Rindal dukket opp i Belgia

RINDAL: I slutten av juli ble en mobiltelefon meldt stjålet fra Rindal etter innbrudd.

- Jeg har her og nå ikke oversikt over om den ble stjålet fra en privatperson eller fra et firma, men telefonen er kommet til rette, sier lensmann Olav Halse ved Surnadal og Rindal lensmannskontor.

Den ble av alle steder gjenfunnet i Belgia. To rumenere var i ferd med å begå et annet straffbart forhold da de ble pågrepet av belgisk politi. I den påfølgende ransakinga av de to sine eiendeler, ble enda mer tjuvgodt funnet. Blant annet altså mobiltelefonen fra Rindal.

- Vi snakker om to bokstavelig talt mobile vinningskriminelle, sier Halse.

Telefonen ble levert tilbake til eier et par dager før julaften.

- Denne saken viser at det er viktig å være nøye med at det oppgis serienummer og alle relevante data i forbindelse med tyveri.

- Ble det funnet mer tjuvgods som stammer fra Midt-Norge?

- Ikke som vi har fått melding om.