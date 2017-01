Har "navn på blokka" etter visning på rekorddyr bolig

Denne store funkisvillaen på Ustjåren i Orkdal ble lagt ut for salg på julaften. Prisantydning: 7 250 000 kroner.

Torsdag 18. januar var det første visning.

-Ustvegen er ikke solgt ennå. Det er ikke kommet inn bud, men vi har noen navn på blokka, forteller Hege Hoff, eiendomsmegler i Eiendomsmegler1, dagen etter visninga.

Den dyreste eneboligen som hittil er solgt i Orkdal, ligger i Rosenvikveien på Orkanger og ble solgt for 6,2 millioner kroner.

Én av toppleilighetene i et av de nye boligkompleksene på Orkanger ble solgt for 6,5 millioner kroner, men den er ikke innflyttingsklar ennå.

Det betyr at det er stor sjanse for at eiendomsmegler Hoff setter prisrekord med denne relativt nye villaen.

