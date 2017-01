Hentet to pokaler i Orkla-debuten

Orkla gutter 13 år deltok med hele tre lag (sjuerfotball) i lørdagens Malvik Cup i Abrahallen. To av lagene gikk videre som puljevinnere.

Det ble svært spennende i semifinalene der det ble tap 5-7 mot Kattem, og 2-2 etter full tid mot Flatås. Kampen mot Flatås ble avgjort på straffer med 4-5 i Flatås sin favør.

Dermed ble det 3.- og 4.plass på Orkla. Det siste laget røk ut i gruppespillet.

Det som gjorde denne cupen litt spesiell, er at dette var debuten til guttene i Orklas drakt. Tidligere har de alle spilt enten på Orkdal eller Evjen.

Som kjent "overtar" Orkla FK ungene fra 13 år og oppover. Nå består 13-årsgruppa i klubben av over 30 spillere. De har meldt på to nierlag og to sjuerlag til årets serie.

Debuten i den hvite drakten var det i hvert fall ikke noe å si på.