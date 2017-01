Tjente 600 kroner på å selge muffins

Anders Haugen fra Rindalsskogen og Aron Løvrød fra Rindal sentrum fikk plutselig en idé om å samle inn penger til den lokale frivilligsentralen.

10-åringene kastet seg rundt. Og hjemme hos Anders bakte de 50 muffins som de tok med til bygdas Coop-butikk på lørdag.

Her solgte de bakverket til inntekt for frivillighetssentralen. I løpet av to timer tjente de 600 kroner.

Begge de tiltakslystne guttene går på Rindal skole.