Her varsler politiet jevnlige kontroller

Evjen skole i Orkdal er under ombygigng. I den forbindelse er trafikkmønsteret ved skolen endret, slik at foreldre må slippe av og hente ungene på andre plasser enn de gjorde tidligere.

Trafikksituasjonen har gjort skoleområdet mer uoversiktlig og trafikkfarlig. Skolen tar utfordringa på alvor og har iverksatt tiltak for å beskytte skoleelevene best mulig.

Det er også dialog mellom skolen og det lokale politiet om at sistnevnte skal frekventere skoleområdet jevnlig for å påse at foreldre følger opp retningslinjene som er satt for trafikkavviklinga.

I et infobrev til foreldrene forteller rektor Solveig Melby at politiet har varslet at de vil foreta trafikkontroller ved Evjen skole både på morgenener og kveldstid (utenfor skoletid når det pågår fritidsaktiviteter på skolen) framover. Og overtredelser blir bøtelagt.

Det informeres samtidig om at det er anlagt parkering for bevegelseshemmede ved Vibos brakker. De som har behov kan benytte denne til levering og henting.

Da gjenstår det å se om alle foreldre klarer å forholde seg til "de nye trafikkreglene".