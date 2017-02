Friluftsrådet fraråder boligtomt

Trondheimsregionens friluftsråd fraråder Skaun kommune å omdisponere en nausttomt til boligtomt ved regulering av Ølsholmskjæret friluftsområde i Buvika. Rådet mener dette vil forringe områdets kvalitet som statlig sikret friluftsområde i vesentlig grad og bryte med intensjonene som ble lagt til grunn da området ble sikret.

De er samtidig negative til at kommunen vil regulere tomten helt ned til sjøkanten.

«Dette vil føre til uønska ferdselshindringer for fri ferdsel langs sjøen og sperrer for allmenn ferdsel», uttaler friluftsrådet, og ber samtidig kommunen være påpasselig med at området ikke blir privatisert med utsetting av møblement og beplantning.