Kjørte i bergveggen med over 2 i promille

AGDENES: Mannen satte seg bak rattet denne lørdagskvelden i fjor sommer, til tross for at han hadde drukket. Bilturen ente i en bergvegg, og ifølge den nylige dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, var det bare tilfeldigheter at hendelsen ikke fikk mer alvorlige konsekvenser.

Det viste seg nemlig at mannen, som er bosatt i Agdenes kommune, kjørte med en promille på 2,11. "Påvirkningsgrader er meget høy", fastslår retten, og har nå dømt ham til å sone 30 dager i fengsel. I tillegg er han dømt til å betale ei bot på 30 000 kroner, han er fradømt førerretten for en periode på to år, og han må avlegge ny full førerprøve.

I retten kom han med en uforbeholden tilståelse. Uten tilståelsen vile straffen ha blitt ca 35 dager. Han vedtok dommen på stedet.