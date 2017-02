10 000 potensielle «brannbomber» i norske hjem

I september 2015 tilbakekalte Pinell radiomodellene Pinell GO og Pinell GO+. Tilbakekallingen gjaldt radioer solgt i tidsrommet mai 2013 til og med august 2015.

Grunnen til tilbakekallingen var en feil i batteriet som kan forårsake overoppheting og mulig brann. Pinell har så langt byttet batteri på ca. 40 000 radioer, men det er fortsatt cirka 10 000 radioer som har det gamle batteriet.

Pinell har fått melding om totalt 48 branntilløp.

- Materielle skader kan erstattes. Det kan ikke liv. Derfor håper vi at både folk og media kan hjelpe oss å få returnert de siste radioene, sier Ole Morten Skymoen, daglig leder i Pinell.

Dersom du har Pinell GO/GO + eller oppdager at noen du kjenner har den, og kjøpte den i tidsrommet mai 2013 til og med august 2015, trekk ut kontakten og sørg for at ingen bruker den. Følg anvisningene på www.pinell.no og send den til Pinell for å bytte batteri. Du får radioen tilbake med et nytt og trygt batteri.

- Vi oppfordrer alle til å informere og sjekke at venner og familie har fått med seg alvoret. Ring han eller hun som aldri leser avisen og spør hvilken radio de har. Dobbeltsjekk med besteforeldre, tanter og onkler, råder brannmester Harald Nordnes i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

Radioer blir ofte plassert på en hylle eller benk inntil en vegg. Når batteriet i radioen begynner å brenne, kan det raskt ta fyr i veggen, og da er spredningsfaren stor.

- Derfor er det så uendelig viktig at folk ikke tenker at «det skjer sikkert ikke meg», sier brannmester Nordnes.

Nordnes har selv vært med på å slukke en brann som følge av et defekt batteri i en Pinell GO-radio som tok fyr i Tønsberg.

- En radio av typen Pinell GO tok fyr hjemme hos en ung kvinne i Tønsberg i 2015. Det hadde allerede begynt å brenne godt inn i veggen da vi kom på stedet. Hadde det ikke vært for røykvarsler og rask reaksjon, kunne det gått riktig ille. Hun bodde i en blokk og det hadde vært forferdelig om denne brannen hadde spredd seg. Heldigvis gikk det bra, forteller Nordnes.