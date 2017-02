Vil begrense forbrukslån

Det var på årsmøtet i Skaun Arbeiderparti 16. februar at lokallaget vedtok dette.

- Vi registrerer en svært pågående markedsføring av forbrukslån, særlig via nett/sosiale medier. Her inviteres vi med et tastetrykk til å oppta lån for alle forbrukerformål med beløp fra 5000 til 500 000 kr. Dette har utviklet seg til en uforsvarlig og uansvarlig forretningsdrift fra banker – som skjuler seg med ulike titler. Det opereres med svært høye renter, som i liten grad markedsføres sammenlignet med å få solgt slike lån, og mange har havnet i en gjeldskarusell det for mange er svært vanskelig å komme ut av. Samtidig er finansaktørene helt uforpliktet og fullstendig skjermet for manglende faglig ansvar og forbrukerhensyn og samfunnsansvar, sier Asbjørn Leraand som er gruppeleder i partiet.

Skaun Ap mener man ikke kan tolerere en slik ansvarsløs og uetisk opptreden. Partilaget mener finansminister Siv Jensen må ta ansvar for «folk flest», og stramme kraftig inn overfor et marked som ikke makter å styre seg selv.

- Markedsaktører under Finans Norge skjønner nå at det brenner under beina på de om lag 250 finansbedrifter foreningen representerer, og at forretningsdriften deres medlemmer driver ikke er bærekraftig, sier Leraand.