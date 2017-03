Spektakulært vårshow på kveldshimmelen

I kveld, 1. mars, vil både Uranus, og våre to naboplaneter – Venus og Mars – stå vakkert oppstilt på sydvesthimmelen. Samstillingen vil dermed gi oss en uvanlig god mulighet for å se den store planeten Uranus som mange ikke har sett. Da Uranus ble oppdaget av William Herschel i 1781, var det den første planeten som ikke var kjent siden oldtiden. Planeten kan i perioder skimtes uten kikkert fra helt mørke steder, men er som regel svært vanskelig å skille fra stjernene.

De siste ukene har Venus blitt en stadig smalere sigd, men samtidig har planeten kommet mye nærmere Jorden slik at den totale lysstyrken har økt.

To av solsystemets fem dvergplaneter, Ceres og Eris, vil være en del av samstillingen. Ceres vil være synlig med kikkert mens Eris kun vil være mulig å se med de aller største teleskopene. Ceres er den eneste dvergplaneten i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter – Eris er en dvergplanet i Kuiperbeltet, et bredt belte av isobjekter utenfor Neptun.

Oppdagelsen av Eris var for øvrig årsaken til at Pluto ikke lenger er en planet, men en dvergplanet. Også månen dukker opp i det gode selskap som en tynn sigd.

Når bør du se?

Det beste tidspunktet å få med seg det spesielle skuet er fra det mørkner og frem til ca. kl. 20. Til venstre over den iøynefallende samlingen kan man også se den vakre stjernehopen Pleiadene.

Se komet Encke!

Med en kikkert kan vi også se komet 2P/Encke under gruppen med planeter. Kometen har den korteste omløpstiden (3,3 år) av alle lyssterke kometer og var den første periodiske kometen som ble oppdaget etter Halleys komet. Kometen er nå synlig for 63. gang etter at den ble observert i 1786 av flere uavhengige astronomer, blant annet Caroline Herschel – søsteren til William Herschel som oppdaget Uranus.

Den blir trolig ikke synlig uten kikkert, men med en liten håndholdt kikkert, fri sikt mot vest og mørk himmel uten forstyrrende lys fra bebyggelse eller gatelys, vil den dukke opp som en liten tåkeflekk.

Det er også viktig å la øynene vende seg til mørket før du leter etter kometen. Som de fleste kometer er også denne veldig mørk og reflekterer bare 4,6 % av lyset den mottar, og diameteren på kometens kjerne er 4,8 kilometer. Kometen befinner seg i øyeblikket rundt 120 millioner kilometer fra Jorden.

Fra rundt 16. mars og et par uker fremover vil også solsystemets innerste planet – Merkur – være med i det vakre skuet, og 21. mars vil den stå helt ved siden av Venus. Den 29. mars stiller nymånen seg sammen med Uranus og Merkur.