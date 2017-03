Stek brød i gryta

Personlig synes jeg jerngryte er noe av det beste man kan bruke i matlaging, og den har uante bruksområder.

Dagens oppskrift er på grytebrød, en enkel oppskrift på et godt brød som er supert til søndagsfrokosten. Gryten magasinerer varme godt, og fungerer som en bakerovn inne i ovnen.

Dampen som stiger ut av deigen, blir fanget og får brødet til å blåse seg opp. I tillegg blir det en karamelliseringseffekt på skorpen som gir en smakfull og sprø skorpe. Det er særdeles viktig at jerngryta er godt gjennomvarm før deigen has i, ellers blir den kokt og seig.

Dette trenger du til ett grytebrød

1 jerngryte, ca. 5 liter/22–24 cm

400 g siktet hvetemel

100 g sammalt rug, fint

½ pk fersk gjær

1 ½ ts salt

1 ts sirup

4 dl kaldt vann

Gjerne noen tørkede urter om man vil, oregano, timian, karve, rosmarin

2 ss olivenolje

Sett deigen på kvelden. Rør sirup og gjær ut i vannet, bland alle de tørre ingrediensene i en bolle, tilsett deretter det bløte og rør godt sammen. Dekk med plast og la heve til dobbel størrelse natten over.

På morgenen tar du deigen over på en godt melet benk eller et bakepapir. Jobb inn 2 ss olivenolje i deigen, dette vil gi fine luftbobler i brødet under steking. Deigen er ganske løs, så samle den til en rund form. Tilsett mel litt etter litt til den holder formen, men jobb forsiktig så du ikke slår ut luften som har opparbeidet seg under hevingen. Legg deigen over på et godt melet bakepapir, brett kledet over deigen og sett til heving i romtemperatur. La heve til dobbel størrelse (én til to timer).

I mellomtiden setter du jerngryta med lokk i ovnen på 230 °C. Når deigen er ferdig hevet, tar du ut gryta, og strør litt mel i bunnen. Hvelv deigen forsiktig ned i den varme gryta,

Ikke vær redd om det ikke ser så pent ut nå. Det blir det! Ha lokket på gryta og sett tilbake i ovnen. Stek på 230 °C i ca. 30 minutter, og så uten lokk i ca. 15. Ta ut og avkjøl brødet på rist.