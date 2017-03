Får fradele hyttetomt

Oddny Irene Dalen har fått dispensasjon fra Skaun kommunes arealplan for å fradele en hyttetomt ved Morsjøslettet.

Hytta ble oppført i 1968, men tomten ble ikke fraskilt da hytta ble bygd. Hytta ligger nordøst for Litjmorsjøen på Kjølen, i et LNF-område. Kommunen har konkludert med at utskilling av tomten ikke vil ha negativ innvirkning på området eller artene som er registrert der, da hytta allerede er lovlig oppført og vil ha uendret bruk.