Fant cannabisplantasje i Orkdal

En 31 år gammel mann bosatt i Orkdal ble natt til fredag pågrepet på et utested i Trondheim.

- Han var mistenkt for bruk av narkotika og ble pågrepet. Vi dro deretter til hans bosted i Orkdal for å undersøke om det fantes ulovlige stoffer der. Der fant vi en liten plantasje i et rom i eneboligen. Det var mellom ti og femten potter med cannabisplanter, forteller Astrid Metlid, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Mannen blir anmeldt for både bruk og besittelse av narkotika.