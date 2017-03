Her sjekket de mobilbruk og bilbelte

Lokalt politi (Charlie 30) og den lokale UP-patruljen (UP425) gjennomførte tirsdag formiddag en atferdskontroll i Orkdalsveien på Bårdshaug. Lovens lange arm stod ved innkjørsla til Bårdshaug herregård.

I løpet av to timer mottok fem sjåfører forenklede forelegg for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

- To av dem der bilisten satt og tastet på telefonen, de tre andre satt med telefonen til øret, forteller poltiibetjent Viggo Hansen.

Bruk av mobiltelefon under kjøring gir et forelegg på 1650 kroner.

I tillegg fikk to sjåfører gebyr for å unnlate å bruke bilbelte.

Ingen øvrige skriftlige reaksjoner.