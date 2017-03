UP gjennomførte onsdag ettermiddag i tidsrommet 13.30-15.30 en laserkontroll på fylkesvei 700 på Jordhusmoen på Løkken i Meldal.

Seks sjåfører fikk et forenklet forelegg (bot) for å ha kjørt for fort i 60-sonen. I tillegg ble én sjåfør anmeldt og førerkortløs etter å ha blitt målt til 91 km/t.