Varmende suppe

… Og for mange betyr det mer uteaktivitet, enten ute i hagen, på fjellet, eller ved sjøen, og man nyter gjerne ett eller flere måltid ute. Jeg tenkte å komme med tips til en smakfull og energirik lunsj som man kan ha med seg på termos, eller varme opp i en kjele over en varmekilde, i stedet for den tradisjonelle grillpølsa.

Dette trenger du

1l stk. assortert sopp (steinsopp, sjampinjong, portebello, østerssopp)

2 sjalottløk

1 fedd hvitløk

1 kvast fersk rosmarin

200 g jordskokk (forløperen til potet, gir en fin nøttaktig og sødmefylt smak )

2 ss Meierismør

3 ss hvetemel

2 dl melk

2 dl øl med sødme og mye smak, som bayerøl eller pale ale

5 dl god buljong

2 dl fløte salt og pepper

Soppen renses og hakkes grovt, mens sjalottløken finhakkes.

La sopp, jordskokk, rosmarin og løk surre i smør til det blir blankt. Dryss over hvetemel og spe med melk, øl, og buljong. La det koke ca. 5 minutter. Hell i fløte og smak til suppen godt med salt og pepper.

Denne suppa kan godt fryses, for så å bli kokt opp og helt over på en thermos før man skal bruke den. Eller man kan ta den med ut på tur og koke den opp på nytt der. Hvis man vil, kan man ta med seg litt sprøstekt bacon som dryss i koppen for ekstra smak.