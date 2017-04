Blir anmeldt etter bråtebrenning

Politi og brannvesen rykket mandag ut til melding om brann ved en hytte på Frilsjøen i Meldal. Årsaken var bråtebrenning.

Det var ikke åpne flammer da brannmannskapet kom fram, men det skal ha vært mye varme i gresset.

En mann i 20-åra blir ifølge politiet anmeldt for uaksom omgang med ild.

De som stod bak bråtebrenninga hadde klart å slokke selv, men var på et tidspunkt redd for at det skulle spre seg.

Ingen kom til skade. Heller ikke hytta i nærheten fikk skader.