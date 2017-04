Advarer mot falske politiprofiler

Politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord la i forrige uke ut en advarsel på sin facebook-side om at det finnes falske politiprofiler på sosiale medier. I tillegg er det lagt med et bilde av en falsk politiprofil.

- Jeg kom over denne for en tid tilbake. Jeg mistenkte med en gang at profilen var falsk og at noen utgav seg for å være politi. Dette er uønsket og kan skade politiets tillit hos publikum, skriver politibetjent Viggo Hansen ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Han administrerer facebook-sida til politiet i vårt distrikt.

– Advarselen på siden vår er ment som en påminnelse om det å vite hvem en snakker med når en gir fra seg sensitiv informasjon, sier Hansen til NRK .

Politidistriktet viser til en side der noen utgir seg for å være politiet og går aktivt ut og ber publikum om å sende en melding på facebook om noen trenger hjelp.

– Vi vil ikke ha akutte meldinger eller hendelser inn på Facebook, så dette så rart ut, sier Hansen.

Dersom det dukker opp en politiside på sosiale medier som man mistenker at ikke er ekte, så kan man ringe til det lensmannskontoret eller det distriktet det gjelder for å høre om de faktisk har en side på sosiale medier og hvordan den ser ut, opplyser Hansen til NRK.