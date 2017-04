Arbeidsuke som journalister

Anders Mehli Skuterud og Kristian Ljøkelsøy har denne uka vært på utplassering i avisa Sør-Trøndelag.

- Vi ønsket å jobbe her fordi vi har en viss interesse for journalistikk. Vi har også hørt om andre som har vært her tidligere, og de sa det var trivelig, forteller 14-åringene (blir 15 i år) som går i 9. klasse ved Grøtte skole på Fannrem i Orkdal.

I løpet av uka har kameratene blant annet laget Morgenpraten og Tre på siste på baksida av avisa. I tillegg har de skrevet flere artikler selv og vært med ST-journalister ut på oppdrag.

- Det har vært interessant, og lysten på å bli journalist er større nå enn før arbeidsuka, forteller de.

- Hva liker dere å skrive om?

- Aller helst sport, samstemmer de.

Begge leser papir- og nettaviser regelmessig. Da går det helst i ST, Adressa og VG.

På fritida spiller både Anders og Kristian fotball på G16-laget til Orkla. Kristian er også skihopper og interesser i jakt- og friluftsliv, blant annet er han en habil laksefisker. Kristian spiller tuba i Orkdal skolekorps ved siden av fotballen.

- Hva skal dere gjøre etter at grunnskolen er ferdig?

- Det blir trolig Follo på meg, svarer Anders.

- Jeg er usikker. Kanskje yrkesskole, for jeg er bilinteressert også, sier Kristian.

- Dere angrer ikke på at arbeidsuka ble hos ST?

- Nei, nei, nei, smiler de.