Kommunen bestemmer hvem som skal bo her

Folk som ferdes på Orkdalsveien mellom Amfi-sentreret og Orkdal sjukehus, vil se at det pågår arbeid på ei tomt helt inntil veien og fortauet. Her i Tårnvegen skal det settes opp et leilighetsbygg med seks leiligheter i to etasjer - tre boenheter på hvert plan.

Tomta er solgt fra Orkdal kommune til firmaet Boligbygger'n AS. Boligbygger'n er et privat firma som står for bygging, investering og drifting av boligene.

- Det unike er at Orkdal kommune vil ha tildelingsretten til alle leiligheter i 20 år fremover. Dette er et nytt og meget spennende konsept, som nå settes ut i praksis på tre tomter i Orkdal, fortalte Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune, for ei tid tilbake.

Tomtene er:

* Tårnvegen ved Bårdshaug stasjon

* Tomt på Evjen mellom Grendstuggu og Evjen skole

* Bruvegen på Fannrem

Alle tre tomtene har Boligbygger'n kjøpt fra Orkdal kommune etter utlyst konkurranse.

- Boligbygger'n bygger totalt 24 leiligheter hvor Orkdal kommune har tildelingsretten for alle 24 i 20 år fremover. Det er kommunens Bolig & Husbankteam som tildeler boenheter etter behovsprøving blant søkerne, fortalte Sletvold.

Alle 24 enheter vil trolig være på plass i løpet av 2017. Bruvegen er kommet langt, Det samme er Tårnvegen (bildet), og alt er klart for oppstart på Evjen.