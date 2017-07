Bor du i en god beitekommune?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag går nå ut og ber om forslag til hvem som skal kåres til årets beitekommune.

- Det er stor forskjell på måten kommuner stiller opp for beitenæring, ikke minst i forhold til rovviltplagene, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Positiv omtale

For å heise fram kommuner som utmerker seg i positiv retning, har organisasjonen vedtatt å etablerer prisen for «Årets beitekommune» som skal deles ut på landsmøtet i 2017.

- På den måten kan vi få positiv omtale og heise fram et eksempel for andre kommuner på hvordan de kan støtte opp om ei hardt pressa beitenæring, sier Furuberg.

Strenge kriterier

Det er enkeltmedlemmer, lokallag eller fylkeslag i Norges bonde- og småbrukarlag som har forslagsrett. Kriteriene for å bli foreslått er at kommunen er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen, at den tar tak i den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne, at den tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse, at den klager på eventuelle avslag, at den bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør, at den kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag, at den bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer og at den etablerer varslingstjeneste ved rovilt eller angrep i beiteområdene.

